Cina-Russia: Xi tiene colloqui con Putin a Pechino (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping tiene una cerimonia di benvenuto per il presidente russo Vladimir Putin, in visita di Stato in Cina, nella piazza antistante l’ingresso est della Grande Sala del Popolo, prima dei colloqui tra i due leader a Pechino, capitale della Cina, il 20 maggio 2026. Xi ha tenuto i colloqui con Putin oggi presso la Grande Sala del Popolo.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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