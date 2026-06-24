Cina: robot e IA in vetrina all’Int’l Supply Chain Expo (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice interagisce con un robot a forma di panda nell’area espositiva dedicata alla tecnologia digitale durante la quarta edizione della China International Supply Chain Expo (CISCE) a Pechino, capitale della Cina, il 23 giugno 2026. L’evento è in corso a Pechino dal 22 al 26 giugno. Inaugurata nel 2023, la CISCE è la prima esposizione al mondo di livello nazionale dedicata alle catene di approvvigionamento. Quest’edizione mantiene la sua prospettiva che abbraccia l’intera filiera industriale, presentando sei grandi catene insieme all’area espositiva dedicata ai servizi per la catena di approvvigionamento. La sezione sulla tecnologia digitale introduce inoltre per la prima volta una zona dedicata all’intelligenza artificiale.

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