Israele, Netanyahu conclude la deposizione al processo per corruzione dopo 98 udienze

ROMA (ITALPRESS) – La testimonianza del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nei casi di presunta corruzione si è conclusa dopo 98 udienze in cui ha deposto. Lo riferiscono i media locali.

Netanyahu ha terminato la sua testimonianza con queste parole: “Dopo 10 anni di inferno, mentre cerco di guidare questo Paese che affronta forse le sfide più grandi che abbiamo attualmente, vedere questa cosa vile, falsa e maligna che mira non solo a ledere i diritti individuali, ma anche il diritto del pubblico di eleggermi come leader. È impossibile restituire questi 10 anni, né a me, né alla mia famiglia, né alle famiglie che sono state drammaticamente danneggiate”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).