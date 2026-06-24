Israele, Netanyahu conclude la deposizione al processo per corruzione dopo 98 udienze

IPA52582090 - Mandatory Credit: Photo by Debbie Hill/UPI/Shutterstock (15030051g).Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the fifth day of testimony in his trial on corruption charges in the district court in Tel Aviv on Monday, December 23, 2024..Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu Corruption Trial, Tel Aviv, Israel - 23 Dec 2024

ROMA (ITALPRESS) – La testimonianza del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nei casi di presunta corruzione si è conclusa dopo 98 udienze in cui ha deposto. Lo riferiscono i media locali.

Netanyahu ha terminato la sua testimonianza con queste parole: “Dopo 10 anni di inferno, mentre cerco di guidare questo Paese che affronta forse le sfide più grandi che abbiamo attualmente, vedere questa cosa vile, falsa e maligna che mira non solo a ledere i diritti individuali, ma anche il diritto del pubblico di eleggermi come leader. È impossibile restituire questi 10 anni, né a me, né alla mia famiglia, né alle famiglie che sono state drammaticamente danneggiate”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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