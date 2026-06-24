Libia, il governo vieta l’ingresso ai cittadini di Sudan, Eritrea, Etiopia e Somalia con effetto immediato

BENGASI (TRIPOLI) (ITALPRESS) – Il governo libico con sede a Bengasi (Est) ha emesso un decreto che vieta l’ingresso in Libia ai cittadini di Sudan, Eritrea, Etiopia e Somalia attraverso tutti i valichi terrestri, marittimi e aerei, con effetto immediato.

Secondo quanto stabilito nel decreto ufficiale, sono esentati dal divieto i membri delle missioni diplomatiche e consolari accreditate e le loro famiglie, nonché i lavoratori nei settori dell’istruzione e della sanità. Il ministero dell’Interno è stato incaricato di attuare immediatamente la misura e di coordinarsi con le autorità competenti per garantire l’applicazione su tutti i valichi. Il provvedimento, che abroga qualsiasi disposizione contraria, si applica a partire dalla data di pubblicazione.

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