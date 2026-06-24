Cina: al Summer Davos Forum focus su tecnologie di frontiera (1)

DALIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un partecipante passa davanti a un cartellone durante la 17esima edizione della Riunione annuale dei nuovi campioni a Dalian, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, il 23 giugno 2026. In programma da martedì a giovedì, l’evento, anche noto come Summer Davos Forum 2026, si tiene presso il Centro conferenze internazionale di Dalian. Si concentra su ambiti di frontiera come l’intelligenza artificiale, le nuove energie, la biomedicina e la tecnologia quantistica.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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