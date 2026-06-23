Tajani domani a Tunisi per aprire il forum economico imprenditoriale Italia-Tunisia

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sarà domani a Tunisi per aprire, insieme al primo ministro tunisino Sarra Zaafrani Zenzri, il forum economico imprenditoriale Italia-Tunisia. L’iniziativa si inserisce nel quadro del rafforzamento del partenariato tra i due Paesi e mira a consolidare, anche nell’ambito del Piano Mattei, le relazioni economiche bilaterali, promuovendo nuove opportunità di investimento, collaborazione industriale e sviluppo congiunto. Al forum prenderanno parte circa 200 rappresentanti italiani tra imprese, associazioni imprenditoriali e istituzioni, oltre a quasi 400 partecipanti tunisini.

I lavori prevedono una sessione plenaria dedicata agli strumenti di sostegno al partenariato economico bilaterale, seguita da quattro panel tematici su transizione energetica e digitale; industria avanzata e investimenti; innovazione e sostenibilità nei settori tradizionali; infrastrutture di trasporto e logistica. La mattina del 25 giugno sarà invece dedicata agli incontri B2B tra imprese italiane e tunisine. Con la presidente del Governo tunisino Sarra Zaafrani Zenzi, il ministro Tajani riaffermerà l’impegno italiano a lavorare per il rafforzamento del partenariato strategico con la Tunisia.

Al centro dei colloqui vi saranno inoltre l’approfondimento della cooperazione economica e commerciale, con particolare attenzione ai settori dell’energia e delle rinnovabili e tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali con la Tunisia, anche con riferimento all’attualità internazionale e all’Unione Europea.

In occasione della visita, il ministro visiterà la mostra sui 70 anni delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi e la mostra “Storie di calcio tra l’Italia e la Tunisia”, oltre a partecipare al CEO Committee italo-tunisino “Includere per Crescere – Piano Mattei”, promosso dall’ente tunisino Institut Arabe des Chefs d’Entreprise e da ELIS, ente non profit italiano che opera nei settori della formazione, dell’orientamento, dell’inserimento lavorativo e dell’innovazione sociale, attualmente coinvolto in numerose iniziative di formazione e accompagnamento all’inserimento lavorativo di lavoratori tunisini destinati al mercato del lavoro italiano nell’ambito del Piano Mattei. Obiettivo del CEO Committee è di costruire modelli di cooperazione che siano vantaggiosi per entrambi i Paesi, pensati sia per rafforzare le competenze locali a beneficio delle imprese tunisine sia per favorire percorsi di mobilità qualificata, dalla Tunisia all’Italia, in un quadro migratorio regolato.

– Foto Ipa Agency –

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