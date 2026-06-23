Putin “La Russia è pronta a negoziati di pace con l’Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – “La Russia è pronta a negoziati di pace con l’Ucraina sulla base degli accordi di Istanbul”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin, durante un incontro con i membri del governo. Per Putin “Kiev sta solo cercando di dare l’impressione di una posizione negoziale di forza, mentre la realtà sul campo di battaglia è ben diversa”. Putin ha delineato le posizioni negoziali della Russia basandosi “sui principi di Istanbul e Anchorage”.

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