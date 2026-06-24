Egitto, nuovo convoglio di aiuti da circa 3 mila tonnellate diretto a Gaza

IPA67009213 - Mandatory Credit: Photo by APAImages/Shutterstock (15591508x).A humanitarian aid convoy consisting of 50 trucks sent by Egypt is reaching the city via Salah al-Din Road in Nusairat, Gaza Strip, on October 24, 2025. Photo by Belal Abu Amer apaimages.A humanitarian aid convoy consisting of 50 trucks sent by Egypt is reaching the city via Salah al-Din Road in Nusairat,, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory - 24 Oct 2025

ROMA (ITALPRESS) – La Mezzaluna Rossa egiziana ha lanciato nelle prime ore di oggi il convoglio umanitario “Zad Al-Ezza – Dall’Egitto a Gaza” numero 220, composto da numerosi camion diretti verso la Striscia di Gaza, nell’ambito del suo ruolo di meccanismo nazionale per il coordinamento degli aiuti destinati alla popolazione palestinese. Secondo quanto reso noto dalla Mezzaluna Rossa egiziana, il convoglio trasporta circa 2.999 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui generi alimentari, farina, forniture mediche, materiali di soccorso e carburante destinato al funzionamento degli ospedali e delle infrastrutture essenziali della Striscia. La spedizione comprende inoltre indumenti e tende per l’assistenza agli sfollati. La Mezzaluna Rossa egiziana mantiene la propria presenza al confine dall’inizio della crisi, continuando a operare attraverso i centri logistici e a coordinare l’ingresso degli aiuti umanitari.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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