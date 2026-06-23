Liberati i due italiani della Flotilla arrestati in Libia, Tajani: “Ringrazio l’intelligence per il lavoro svolto”

ROMA (ITALPRESS) – “Sono felice di poter annunciare la liberazione di Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della Flotilla, che erano detenuti da un mese in Libia. Insieme a loro è stato affidato al nostro console a Bengasi anche Matias Alvarez Rodriguez, uruguaiano con cittadinanza italiana, che abbiamo seguito e assistito in questi giorni. Grazie a un intenso lavoro diplomatico, in coordinamento tra il ministero degli Esteri e Palazzo Chigi, domani faranno finalmente rientro in Italia. Ringrazio il personale della Farnesina e la nostra intelligence per l’ottimo lavoro svolto”. Lo annuncia su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
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