Cina: robot e agenti di IA protagonisti alla WAIC di Shanghai (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore osserva una farmacia robotizzata intelligente durante la Conferenza mondiale sull’IA 2026 e la Riunione di alto livello sulla governance globale dell’IA a Shanghai, nella Cina orientale, il 19 luglio 2026. L’evento, in programma da venerdì fino a oggi, presenta una serie di prodotti hardware e sistemi basati su agenti di IA, mettendo in evidenza il passaggio dell’intelligenza artificiale di nuova generazione da semplice strumento a partner intelligente, capace di rafforzare diversi settori e migliorare la vita quotidiana.

-Foto Xinhua-

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