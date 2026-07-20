Tajani “La Russia ha espulso l’addetto militare italiano a Mosca, è un atto di plateale ritorsione”

MOSCA (RUSSIA) (ITALPRESS) – La Federazione russa ha espulso l’addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. Lo ha reso noto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, attraverso un post su X.

“La Federazione russa ha espulso, senza motivo, l’addetto militare italiano a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l’espulsione dall’Italia di due addetti militari russi, loro sì colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale”, ha scritto Tajani.

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