LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro britannico, come confermato da Buckingham Palace in una nota. Re Carlo III lo ha infatti invitato formalmente a costituire un governo e Burnham ha accettato. Buckingham Palace ha confermato che “Sua Maestà ha ricevuto in udienza l’onorevole Andrew Burnham, membro del Parlamento, e gli ha chiesto di formare un nuovo governo. L’onorevole Andrew Burnham, membro del Parlamento, ha accettato l’offerta del Re e gli ha baciato la mano al momento della sua nomina a primo ministro e primo Lord del Tesoro”. La nota precisa infine che anche la consorte di Burnham, Marie-France van Heel, “è stata ricevuta da Sua Maestà”.

“È necessario che la mia generazione di politici alzi il livello e affronti la nuova sfida. Il Paese deve dimostrare al mondo che possiamo ritrovare la nostra stabilità, e questa è la nostra sfida: far funzionare la politica, farla funzionare meglio”. Lo ha dichiarato Andy Burnham, ufficialmente il nuovo primo ministro britannico dopo il passaggio di consegne avvenuto con Keir Starmer. “Sono appena tornato da Buckingham Palace, dove ho accettato l’invito di Sua Maestà il Re a formare un governo. Nel farlo, sono profondamente consapevole di essere la sesta persona negli ultimi dieci anni a percorrere questa strada, il settimo primo ministro dal 2016, il che rende questo un momento di riflessione e di nuovi propositi”, ha detto Burnham. “So che i cittadini a casa sono stanchi della politica. Vi ascolto, e voglio essere sincero con voi: non siamo stati abbastanza bravi, e dobbiamo fare di meglio”, ha ancora dichiarato nel suo primo discorso dopo la cerimonia a Buckingham Palace.

“Entro la fine dell’anno, presenterò un nuovo piano per la Gran Bretagna, un piano decennale, che delineerà un percorso da dove siamo ora a dove credo che tutti noi vogliamo che sia il Paese. Aiuteremo i più giovani a trovare lavoro riformando il sistema scolastico e offrendo loro maggiore supporto, e costruiremo più alloggi popolari”, ha proseguito. “Questo è il modo equo e sostenibile per ridurre la spesa sociale, rispettare le nostre regole di bilancio e onorare gli impegni presi in materia di difesa con i nostri partner internazionali. Aiuteremo le persone a vivere bene, costruendo uno stato più orientato alla prevenzione, investendo nel successo delle persone anziché finanziare il loro fallimento”, ha detto il nuovo premier britannico

L’ULTIMO DISCORSO DI STARMER PRIMA DELLE DIMISSIONI

“Me ne vado con grazia, con un sorriso, orgoglioso di tutto quello che abbiamo raggiunto”. Così Starmer ha chiuso il suo discorso a Downing Street, nella giornata che vede il passaggio di consegne con Andy Burnham. Starmer ha rivendicato i risultati ottenuti. “I cambiamenti che abbiamo portato avanti, che abbiamo consegnato al nostro Paese, al nostro popolo, sono di tutti, di tutti coloro che hanno combattuto per questo”, ha dichiarato.

“Lascio a Burnham un Paese migliore rispetto a due anni fa”, ha sottolineato Starmer. “Adesso, mentre passo il testimone, gli auguro ogni successo possibile, ha tutto il mio sostegno”, ha ancora ribadito.

MELONI “AUGURI A BURNHAM, SOLIDA COLLABORAZIONE PROSEGUIRÀ”

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro Andy Burnham. Italia e Regno Unito sono legati da una profonda amicizia e da una collaborazione che, negli anni, si è fatta sempre più solida, anche grazie al lavoro congiunto su dossier fondamentali per le nostre Nazioni: dalla gestione dei flussi migratori alle principali crisi internazionali, affrontati sempre con grande spirito di collaborazione. Sono certa che continueremo su questa strada, rafforzando il nostro partenariato strategico nell’interesse delle nostre Nazioni e dei nostri cittadini. Un sincero ringraziamento va a Keir Starmer per il lavoro svolto e per l’impegno con cui ha contribuito a rendere ancora più forte il rapporto tra Italia e Regno Unito”. Così sui suocial la premier Giorgia Meloni.

– Foto Ipa Agency –

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