Libia, gruppo armato accusa Haftar di saccheggio delle risorse petrolifere e naturali. Appello alla mobilitazione popolare

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il comandante della “Sala operativa per la liberazione del sud”, Mohamed Wardugu, ha accusato le forze del maresciallo Khalifa Haftar di condurre un progetto sistematico di saccheggio delle risorse petrolifere e naturali della regione meridionale libica, definendo le loro operazioni “un tentativo di imporre una politica di fatto con la forza delle armi”.

In un messaggio video pubblicato dal gruppo sui social, Wardugu ha dichiarato che la decisione di dichiarare guerra a queste forze è stata un “dovere nazionale” per proteggere la terra e la popolazione locale, e ha invitato tutte le tribù, le componenti sociali e i giovani del sud a mobilitarsi per porre fine a decenni di emarginazione e ingiustizia nel Fezzan.

Il leader del gruppo ha respinto qualsiasi associazione tra le sue operazioni e la stabilità o la sicurezza, descrivendo invece il conflitto come una “battaglia per la dignità e il ripristino dei diritti fondamentali”. Il messaggio si conclude con un appello alla mobilitazione popolare.

(ITALPRESS).