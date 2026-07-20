Tunisia, deputato Rebei “Con l’Italia puntare su energia, industria e innovazione”

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Tunisia e Italia possono costruire un modello avanzato di partenariato fondato su investimenti, innovazione ed energia. Lo afferma, in un’intervista all’agenzia Italpress, il deputato tunisino Tarek Rebei, secondo il quale le relazioni tra i due Paesi sono destinate a compiere un salto di qualità nei prossimi anni.

“Le relazioni tunisino-italiane rappresentano un partenariato strategico fondato sulla vicinanza geografica, sulla storia condivisa e sulla cooperazione economica”, ha dichiarato Rebei. Il parlamentare ha ricordato che il volume degli scambi commerciali tra Tunisia e Italia ha raggiunto circa 20,5 miliardi di dinari tunisini nel 2025, secondo i dati presentati durante il Forum economico italo-tunisino, con esportazioni tunisine verso l’Italia per circa 11 miliardi di dinari e importazioni pari a 9,5 miliardi. “Attualmente operano in Tunisia oltre 1.000 aziende a partecipazione italiana, che hanno contribuito alla creazione di posti di lavoro e all’integrazione della Tunisia nelle catene di produzione europee, in particolare nei settori della meccanica, dell’elettrotecnica, del tessile e dell’energia”, ha spiegato il deputato.

“La fase futura richiede il passaggio da un partenariato commerciale a un partenariato di produzione e investimento basato su tecnologia, innovazione ed energia pulita”, ha aggiunto. Per quanto riguarda la cooperazione parlamentare, Rebei ha sottolineato che essa costituisce “un importante elemento di sostegno alle relazioni bilaterali”, auspicando un ulteriore rafforzamento dei gruppi di amicizia parlamentare, un dialogo ancora più intenso sulle normative economiche e un aggiornamento degli accordi relativi a investimenti, commercio e cooperazione tecnica. Nel corso dell’intervista, il deputato ha indicato tre settori prioritari per attrarre investimenti italiani ad alto valore aggiunto. Il primo è quello delle energie rinnovabili.

“La Tunisia possiede un grande potenziale nell’energia solare ed eolica e la sua posizione geografica la rende un partner naturale dell’Europa nella transizione energetica”, ha affermato, auspicando investimenti nella produzione di energia pulita, nell’idrogeno verde e nei progetti di interconnessione energetica.

Il secondo settore è quello industriale. Secondo Rebei, è necessario rafforzare la presenza delle imprese italiane nella meccanica, nell’elettrotecnica e nella componentistica automobilistica, favorendo il passaggio da semplici unità produttive a progetti fondati sulla ricerca, sullo sviluppo e sul trasferimento tecnologico. Il terzo ambito riguarda la tecnologia e la trasformazione digitale. “È possibile costruire un nuovo partenariato nei settori del software, dei servizi digitali e dell’intelligenza artificiale”, ha detto il parlamentare, invitando gli investitori italiani a sostenere le start-up e i poli di innovazione tunisini.

Sul fronte delle esportazioni, Rebei ha evidenziato la necessità di rafforzare la presenza dei prodotti tunisini ad alto valore aggiunto sul mercato italiano ed europeo, promuovendo l’olio d’oliva confezionato, i datteri e i prodotti agroalimentari trasformati. Ha inoltre proposto l’apertura di uffici commerciali e filiali di aziende tunisine in Italia, il miglioramento dell’accesso al mercato europeo e un maggiore sostegno alle imprese tunisine nell’ottenimento delle certificazioni di qualità europee. Rebei ha ribadito che “Tunisia e Italia sono in grado di costruire un modello avanzato di partenariato mediterraneo basato sugli investimenti e sullo sviluppo condiviso”, sottolineando che la stabilità del Mediterraneo passa attraverso la crescita economica e la creazione di opportunità. Guardando ai prossimi cinque anni, il deputato si è detto fiducioso. Secondo Rebei, la combinazione tra la posizione strategica e il capitale umano della Tunisia, da un lato, e l’esperienza industriale e tecnologica dell’Italia, dall’altro, può trasformare la Tunisia in una piattaforma di produzione ed esportazione verso l’Europa e l’Africa.

Tarek Rebai è un deputato tunisino dell’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo (ARP) per il collegio di Hay Ettadhamen, nella legislatura 2023-2027. Dal 16 dicembre 2025 è presidente del gruppo parlamentare al-Wataniya al-Mustaqilla/Nazionale Indipendente. Il blocco Nazionale Indipendente è nato nel maggio 2023, con un orientamento favorevole al percorso politico inaugurato dal presidente Kais Saied il 25 luglio 2021.

-Fonte foto Parlamento Tunisino –

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