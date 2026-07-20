Cina: forte aumento di turisti a Hainan durante le vacanze estive (3)

HAIKOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti assistono a una parata durante un carnevale organizzato in un parco tematico a Haikou, nella provincia insulare meridionale cinese di Hainan, il 18 luglio 2026. Hainan sta registrando un aumento dei visitatori durante la stagione delle vacanze estive.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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