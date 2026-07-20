Balla “L’Ambasciata del Marocco in Italia segue con attenzione gli sviluppi della tragica vicenda di Fakir Abderrahim”

ROMA (ITALPRESS) – L’Ambasciata del Regno del Marocco in Italia segue, “fin dai primi momenti, con la massima attenzione e partecipazione gli sviluppi della tragica vicenda che ha coinvolto il cittadino marocchino Fakir Abderrahim”. Lo ha dichiarato l‘ambasciatore del Regno del Marocco in Italia, Youssef Balla, secondo quanto riporta una nota.

“In un momento così doloroso, desidero esprimere, a nome dell’Ambasciata del Regno del Marocco, le nostre più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza ai familiari della vittima. Fin dall’inizio sono state impartite istruzioni al Consolato Generale del Regno del Marocco competente affinché garantisca alla famiglia tutto il necessario sostegno morale e l’assistenza consolare prevista in circostanze di tale gravità”, ha affermato l’ambasciatore.

“È stato inoltre chiesto al Consolato Generale di mantenere un costante contatto con le Autorità giudiziarie italiane incaricate delle indagini, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali applicabili e delle procedure previste dall’ordinamento giudiziario italiano”, ha proseguito Balla.

“L’interesse di tutti è che venga fatta piena luce su questa drammatica vicenda, accertando con rigore e trasparenza tutte le circostanze dei fatti. Rinnoviamo la nostra piena fiducia nel sistema giudiziario italiano e siamo certi che le indagini consentiranno di fare completa chiarezza su quanto accaduto”, ha concluso.

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