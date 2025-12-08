PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC) lunedì ha tenuto una riunione per analizzare e studiare il lavoro economico del 2026 e per esaminare un insieme di regolamenti sulla leadership del PCC in materia di governance basata sulla legge in tutti gli aspetti. La riunione è stata presieduta da Xi Jinping, segretario generale del Comitato Centrale del PCC.

Quest’anno – è emerso nel corso della riunione – è stato significativo nel processo di modernizzazione cinese, la Cina ha attuato macro-politiche più proattive ed efficaci e gli obiettivi principali di sviluppo economico e sociale dovrebbero essere raggiunti con successo.

Negli ultimi cinque anni, il Paese ha gestito efficacemente vari shock e sfide, registrando un notevole rafforzamento del suo hard power in settori come economia, scienza e tecnologia e difesa nazionale, così come del suo soft power in ambiti quali cultura, istituzione e diplomazia, tra gli altri, sempre secondo quanto emerso nel corso della riunione.

(ITALPRESS).