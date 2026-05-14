LONDRA (REGNO UNITO) – Il ministro della sanità britannico Wes Streeting ha rassegnato le dimissioni. Secondo i media locali, le dimissioni di Streeting potrebbero preludere a una sfida per la leadership del partito. In una lettera indirizzata al primo ministro e pubblicata su X, Streeting afferma che “ci sono validi motivi per cui dovrei rimanere in carica, ma come sai dalla nostra conversazione di ieri, avendo perso fiducia nella tua leadership, sono giunto alla conclusione che sarebbe disonorevole e contrario ai principi farlo”.

“Non c’è dubbio che l’impopolarità di questo governo sia stata un fattore determinante e comune nelle nostre sconfitte in Inghilterra, Scozia e Galles. I bravi laburisti hanno perso senza alcuna colpa – aggiunge – Bisogna anche ascoltare i colleghi, compresi i deputati di secondo piano, e l’approccio autoritario nei confronti delle voci dissenzienti impoverisce la nostra politica”. Streeting dichiara che “il paese ha bisogno di credere di nuovo che le cose possano migliorare e che la politica sia parte della soluzione, non la causa del problema. Queste sono grandi sfide che richiedono una visione audace e soluzioni più ampie di quelle che stiamo offrendo. È ormai chiaro che non guiderai il Partito Laburista alle prossime elezioni generali e che i parlamentari e i sindacati laburisti desiderano che il dibattito sul futuro sia una battaglia di idee, non di personalità o di meschini conflitti di fazione”.

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(ITALPRESS).