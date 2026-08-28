Cina: ricollocati residenti e turisti dopo colata di fango nello Xizang (3)

XIGAZE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone evacuate dal villaggio di Labi entrano in un ostello nel villaggio di Jifu, nella contea di Gyirong, a Xigaze, nella regione autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 27 agosto 2026.

I residenti colpiti da una colata di fango a Gyirong sono stati ricollocati e tutti i turisti rimasti bloccati sono stati trasferiti, hanno riferito ieri le autorità locali.

In totale, 499 abitanti dei villaggi e lavoratori edili hanno ricevuto una sistemazione adeguata. Nel frattempo, 555 turisti coinvolti sono stati evacuati e trasferiti sotto il coordinamento delle autorità per la cultura e il turismo. Nessun turista risulta ancora bloccato. Anche le autorità dell’aviazione civile hanno preso parte alle operazioni di soccorso.

Alle 15:00 di ieri pomeriggio, i servizi dell’aviazione civile avevano trasportato 324 soccorritori e consegnato nell’area colpita 24 tonnellate di attrezzature per i soccorsi, beni di prima necessità e forniture mediche, fornendo sostegno alla risposta all’emergenza e al trasferimento dei residenti coinvolti.

La colata di fango ha investito mercoledì mattina il valico di Gyirong, nell’omonima contea dello Xizang. Alle 8:00 di ieri mattina, tre persone risultavano decedute e altre 558 disperse, mentre due abitanti della zona erano stati tratti in salvo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).