Nuova notte di attacchi russi in Ucraina, esplosioni a Kiev e Odessa

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Altra notte di attacchi russi contro Kiev. Secondo quanto riferito dall’Aeronautica militare ucraina sono stati segnalati missili balistici diretti verso la capitale e in altre città, come Odessa. Nei distretti di Podilskyi e Shevchenkivskyi si segnala la caduta di detriti e frammenti di edifici danneggiati, Ancora da accertare eventuali vittime.

– foto IPA Agency –

(ITALPRES).