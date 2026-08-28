Cina: alto funzionario NDRC, Paese continuerà a contribuire a sviluppo mondiale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un alto funzionario del principale organo cinese per la pianificazione economica oggi ha dichiarato che il contributo della Cina allo sviluppo mondiale è concreto e che le opportunità offerte dal Paese sono accessibili, respingendo la cosiddetta narrativa della “pressione della Cina” come un attacco e una diffamazione contro il Paese, basati su una logica a somma zero.

“La Cina sta ‘costruendo scale’ attraverso azioni concrete per sostenere l’industrializzazione e lo sviluppo verde dei Paesi in via di sviluppo”, ha dichiarato Li Chao, portavoce della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma (NDRC), durante una conferenza stampa tenuta oggi dalla commissione.

“Nel mondo non esiste un unico modello, né standard, di modernizzazione universalmente applicabili”, ha affermato Li. Questa narrativa fuorviante presuppone che tutti i Paesi debbano perseguire la modernizzazione utilizzando lo stesso modello e gli stessi standard, altrimenti limiterebbero lo spazio di sviluppo degli altri. “Questa logica è completamente errata”, ha aggiunto.

In pochi decenni, la Cina ha completato il processo di industrializzazione che nei Paesi sviluppati ha richiesto diverse centinaia di anni. Ha raggiunto questo obiettivo facendo affidamento sull’innovazione istituzionale e sull’esplorazione di percorsi adeguati alle proprie condizioni nazionali. Ciò non solo ha fornito un prezioso riferimento per gli altri Paesi in via di sviluppo, ma ha anche apportato soluzioni e saggezza cinesi alla ricerca, portata avanti dall’umanità, di sistemi sociali migliori, ha affermato Li.

Pur mantenendo una quota ragionevole del settore manifatturiero, la Cina ha promosso attivamente l’ottimizzazione e l’ammodernamento della propria struttura industriale, migliorando la qualità e la varietà di prodotti e servizi per tutelare i mezzi di sussistenza della popolazione e creando al contempo posti di lavoro di alta qualità, affinché i frutti dell’industrializzazione vadano a beneficio dell’intera popolazione in modo più ampio ed equo, ha aggiunto.

“La Cina è sempre stata una compagna del Sud globale nel percorso verso la modernizzazione e ha condiviso le opportunità di sviluppo, sostenendo con azioni concrete i Paesi nel perseguire percorsi di modernizzazione adeguati alle proprie condizioni nazionali”, ha dichiarato Li.

I prodotti a energia pulita esportati dalla Cina hanno ridotto il costo globale per chilowattora dell’energia eolica e fotovoltaica rispettivamente di oltre il 60% e l’80%, rendendo la transizione verde accessibile ai Paesi in via di sviluppo, ha affermato Li.

Nei primi sette mesi di quest’anno, le importazioni e le esportazioni della Cina con oltre 180 Paesi e regioni hanno tutte registrato una crescita, ha dichiarato, aggiungendo che in futuro la Cina continuerà a contribuire con maggiore forza allo sviluppo mondiale e al progresso dell’umanità.

(ITALPRESS).