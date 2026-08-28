Iran, Araghchi “Riprendere la diplomazia con gli Usa non è impossibile”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato oggi che riportare sui binari il percorso diplomatico con gli Stati Uniti “non è impossibile”, subordinando però tale possibilità a un cambio di approccio di Washington verso Teheran, alla costruzione di fiducia e al riconoscimento dei diritti dell’Iran. Le dichiarazioni di Araghchi sono arrivate dopo i colloqui tenuti a Teheran con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, in un momento di crescenti pressioni economiche e militari americane sull’Iran. Washington, da parte sua, conferma che non sono in corso negoziati tra i due Paesi.

In un post sulla piattaforma X, Araghchi ha parlato di “discussioni costruttive” con il suo omologo qatariota, aggiungendo che “riportare la diplomazia sul giusto percorso non è impossibile”. Ha però sottolineato che ciò dipende dalla presa di coscienza da parte degli Stati Uniti di “una semplice verità”: che “la pressione non funziona”.

Il ministro iraniano ha aggiunto che Washington deve “costruire fiducia, parlare con rispetto, riconoscere i nostri diritti e rispettare i propri impegni”. Le dichiarazioni di Araghchi coincidono con un’iniziativa qatariota volta a favorire la de-escalation e a riaprire i canali di comunicazione tra Teheran e Washington.

Il responsabile qatariota ha incontrato anche il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, discutendo degli sviluppi regionali, delle modalità per ridurre le tensioni e delle condizioni necessarie per riprendere il dialogo.

Durante l’incontro ha ribadito l’importanza di tornare al percorso diplomatico, sottolineando che il dialogo rappresenta la via migliore per affrontare le divergenze ed evitare ulteriori escalation.

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