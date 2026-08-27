L’Ucraina chiede il sostegno di Malta contro il commercio illecito di grano

VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS) – L’Ucraina ha chiesto il sostegno di Malta per rafforzare gli sforzi internazionali contro il commercio illecito da parte della Russia di grano ucraino sottratto, nel corso di un colloquio telefonico tra i ministri degli Esteri dei due Paesi. Il ministro degli Esteri maltese Chris Fearne e il suo omologo ucraino Andrii Sybiha hanno avuto il colloquio in occasione del 35° anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina. “Malta continua a sostenere l’Ucraina contro l’aggressione russa e nel monitoraggio della flotta ombra nel Mediterraneo”, ha scritto Fearne su X. Sybiha ha definito il colloquio una “conversazione proficua”, spiegando che i due ministri hanno discusso della cooperazione bilaterale e delle sfide più urgenti per l’Ucraina. Al centro del colloquio la situazione della sicurezza, in peggioramento, nel Mar Nero, la libertà di navigazione e la protezione dei porti ucraini e del corridoio marittimo utilizzato per le esportazioni agricole.

Sybiha ha chiesto a Malta di sostenere gli sforzi per proteggere la navigazione civile e contrastare il commercio russo di grano ucraino sottratto, che, ha sottolineato, minaccia la sicurezza alimentare globale. I ministri hanno inoltre discusso misure concrete per rafforzare la resilienza energetica dell’Ucraina in vista dell’inverno, comprese ulteriori contribuzioni al Ukraine Energy Support Fund.

Altro tema centrale sono state le sanzioni contro la Russia, con particolare attenzione alla sua flotta ombra e alle reti accusate di contribuire a sostenere lo sforzo bellico di Mosca. Sybiha ha evidenziato il ruolo del Centro globale per il monitoraggio delle sanzioni marittime di Valletta, che, ha spiegato, contribuisce a coordinare il monitoraggio marittimo, la condivisione delle informazioni e gli sforzi per contrastare l’elusione delle sanzioni. Il centro, fondato da Malta, monitora le navi non conformi agli standard e le false bandiere, sostenendo al contempo gli sforzi internazionali per prevenire l’elusione delle sanzioni. Sybiha ha riferito che i due ministri hanno concordato sulla necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione per ridurre le entrate che finanziano la guerra della Russia. Ha inoltre chiesto sanzioni più severe contro l’ecosistema che sostiene la produzione russa di missili e droni, oltre al mantenimento della pressione internazionale in risposta agli attacchi contro la popolazione civile ucraina.

– foto Ministero degli Affari Esteri di Malta –

(ITALPRESS).