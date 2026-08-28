Libia, blackout e proteste per la crisi energetica

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – La crisi energetica in Libia continua con blackout prolungati che colpiscono Tripoli e diverse regioni del paese, mentre i cittadini scendono in piazza per protestare contro le interruzioni di corrente che in alcune aree superano le dieci ore al giorno, con blocchi stradali e incendio di pneumatici nella capitale e nei suoi dintorni.

Secondo quanto riferito da fonti locali, la carenza di elettricità si accompagna a una nuova crisi di carburante, con lunghe code alle stazioni di servizio e un aumento della domanda di benzina e diesel per i generatori privati, aggravando le difficoltà di famiglie e attività commerciali. Il sistema elettrico soffre di uno squilibrio crescente tra capacità produttiva e domanda, aggravato dal deterioramento delle infrastrutture, dal ritardo nei progetti di linee ad alta tensione e dalle ondate di calore che riducono l’efficienza degli impianti.

I manifestanti chiedono soluzioni immediate e che le questioni relative ai servizi siano tenute separate dalle lotte politiche. I team tecnici stanno lavorando per riparare i guasti e riportare in servizio le unità di generazione per evitare un blackout completo. Il governo non ha ancora annunciato un piano per risolvere la crisi.

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