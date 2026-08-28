Grecia, l’ambasciatore Cuculi all’inaugurazione della nuova metropolitana di Salonicco

ATENE (GRECIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Grecia, Paolo Cuculi, ha partecipato all’inaugurazione dell’estensione della metropolitana di Salonicco, seconda città della Grecia. Secondo quanto precisa una nota dell’ambasciata, il prolungamento prevede cinque nuove fermate su un tracciato di 5 chilometri, che si aggiungono alla linea realizzata dalle aziende italiane Webuild e Hitachi Rail, e inaugurata a novembre 2024.

L’infrastruttura è gestita dall’Azienda Trasporti Milanesi (Atm), tramite la controllata greca Thema. La cerimonia è avvenuta alla presenza del primo ministro greco Mitsotakis – che ha espresso grande soddisfazione per l’ampliamento della linea – e di numerosi ministri del suo esecutivo, tra cui il ministro dei Trasporti Dimas, oltre che del commissario europeo per i Trasporti sostenibili e il turismo Tzizikostas, già governatore della Macedonia Centrale.

Per l’ambasciatore Cuculi “la realizzazione e l’ampliamento della metropolitana di Salonicco, gestita da Atm, rappresenta l’ennesima conferma dell’eccellenza dell’ingegneria italiana nel campo della mobilità sostenibile e della capacità di competere con successo sui mercati esteri per creare e gestire opere strategiche in settori nei quali le competenze e le capacità del Sistema Italia sono apprezzatissime”.

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(ITALPRESS).