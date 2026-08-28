Libano, media “Le truppe israeliane verso Wadi Slouki”

ROMA (ITALPRESS) – Una potente esplosione provocata dall’esercito israeliano ha scosso all’alba la città di Mansouri, nel distretto di Tiro, nel sud del Libano. Lo riporta il quotidiano libanese L’Orient le Jour, secondo cui poco dopo, alle 7, veicoli militari israeliani sono avanzati verso Houla, nel distretto di Marjayoun, in direzione di Wadi Slouki. Il movimento di truppe è stato accompagnato da colpi di artiglieria e raffiche di mitragliatrice durante operazioni di rastrellamento nell’area.

La notte era stata caratterizzata da una serie di episodi nel sud del Libano. Intorno alle 22, la collina strategica di Ali Taher è stata colpita da tiri di artiglieria, così come Dohet Kfarremane, nell’area di Nabatiye.

Poco dopo la mezzanotte, una potente esplosione ha scosso Aita el-Shaab e Haddatha, nel distretto di Bint Jbeil, seguita da un’altra deflagrazione a Zawtar al-Sharqiyah, nell’area di Nabatiye, aggiunge il quotidiano, mentre elicotteri hanno effettuato operazioni di rastrellamento su Kantara e Wadi Slouki, nel distretto di Marjayoun. Intorno all’una, Wadi Houjeir, nell’area di Bint Jbeil, è stato colpito dall’artiglieria.

-Foto IPA Agency-

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