PERUGIA (ITALPRESS/MNA) – Fare il pieno di carburante a Malta costa fino a oltre un euro al litro in meno rispetto all’Italia, nonostante l’arcipelago non disponga di alcuna raffineria sul proprio territorio e importi quasi il 39% dei suoi prodotti petroliferi raffinati proprio dal nostro Paese. È quanto emerge da un’inchiesta del Corriere dell’Umbria, a firma del direttore Sergio Casagrande, che solleva il velo su un vero e proprio paradosso economico e di mercato. A La Valletta i listini alla pompa si mantengono su livelli decisamente inferiori e bloccati: 1,21 euro al litro per il gasolio e 1,34 euro per la benzina, a fronte di una media italiana che supera abbondantemente i 2 euro al litro. Il divario non è giustificato da un regime fiscale più morbido: il quotidiano evidenzia infatti come Malta sia il Paese dell’Unione Europea con la maggiore incidenza percentuale di imposte sul prezzo finale dei carburanti (56,3% sulla benzina e 54,3% sul gasolio, contro il 51,9% e 43,7% dell’Italia).

La differenza sostanziale risiede nella strategia energetica adottata dal governo maltese. Come spiegato nell’inchiesta, l’isola combatte l’inflazione e le speculazioni non con tagli temporanei delle accise disposti in emergenza, ma con una programmazione strutturale basata sul ricorso programmatico all’hedging — contratti finanziari di copertura contro le oscillazioni dei prezzi internazionali — affiancato da sussidi statali diretti. Un sistema che garantisce la stabilità dei prezzi a imprese e famiglie, lasciando aperto l’interrogativo sulle dinamiche che regolano i listini e la formazione dei prezzi trasmessi agli automobilisti italiani-

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(ITALPRESS).