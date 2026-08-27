Trump “Putin non attaccherà un territorio della Nato”

WASHINGTON (ITALPRESS) – Il presidente statunitense Donald Trump ha escluso un attacco russo al territorio della Nato. “Ho avuto una buona conversazione con lui. Non attaccherà un territorio della NATO”, ha detto Trump a proposito di Putin rispondendo ai giornalisti nello Studio Ovale.
-Foto IPA Agency-
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