Cina: riaperta l’area dei panda giganti allo zoo di Chongqing (3)

CHONGQING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un panda gigante mangia bambù allo zoo di Chongqing, nella municipalità di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, il 22 dicembre 2025. Lunedì la parte inferiore della casa dei panda giganti in questo zoo ha completato i lavori di ristrutturazione e ha dato il benvenuto ai panda giganti nel nuovo spazio.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).