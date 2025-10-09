Cina: registrata una crescita costante dei consumi durante la Festa nazionale

PECHINO (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina ha registrato una crescita costante dei consumi nel corso degli otto giorni della Festa nazionale e della Festa di metà autunno, con la “super golden week” che ha stimolato diversi modelli di spesa, secondo i dati rivelati mercoledì.

Le principali imprese di vendita al dettaglio e ristorazione hanno registrato un aumento delle vendite del 2,7% su base annua nel corso delle festività, secondo i dati del ministero del Commercio. Dall’1 al 7 ottobre il traffico dei passeggeri di 78 strade pedonali e quartieri commerciali, monitorati dal ministero, è aumentato dell’8,8% su base annua e i ricavi aziendali sono incrementati del 6%. Sono state registrate nuove tendenze di spesa, con prodotti green, smart e China-chic che hanno guadagnato una popolarità significativa. Secondo i dati, le vendite di alimenti biologici e verdi sono aumentate del 27,9% su base annua, mentre le vendite di elettrodomestici smart e di abbigliamento China-chic sono incrementate rispettivamente del 14,3% e del 14,1%.

Quest’anno la Festa nazionale è coincisa con la Festa di metà autunno, estendendo il periodo festivo dall’1 all’8 ottobre. Le torte lunari con meno zuccheri e grassi e più salutari sono state le preferite durante le feste, riflettendo la tendenza dei consumatori a fare scelte di qualità e orientate verso la salute. Anche il consumo di servizi ha acquisito uno slancio significativo. Una serie di film nazionali di alta qualità ha scatenato una frenesia cinematografica con il botteghino festivo cinese che ha superato l’1,79 miliardi di yuan (252 milioni di dollari americani) alle 15:00 di mercoledì (ora di Pechino).

Anche diversi eventi sportivi hanno acceso l’entusiasmo degli spettatori, incrementando la spesa per i servizi di ristorazione e per i prodotti culturali e creativi correlati.

(ITALPRESS).