Cina: rapporto, tasso di copertura forestale ed erbosa supera il 56%

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il tasso di copertura di foreste e praterie in Cina ha superato il 56% grazie agli sforzi compiuti, secondo un rapporto pubblicato oggi dalla Commissione nazionale per l’inverdimento.
Oggi la Cina ha anche celebrato la sua 48esima Giornata nazionale della piantumazione di alberi.
Il rapporto afferma che nel 2025 le aree rimboschite della Cina hanno superato i 3,56 milioni di ettari, aggiungendo che lo scorso anno il Paese ha anche ripristinato quasi 4,93 milioni di ettari di pascoli degradati.
Nel frattempo, il tasso di copertura forestale della Cina ha raggiunto il 25,09%, con un volume di riserve forestali pari a quasi 20,99 miliardi di metri cubi.
Lo scorso anno, il valore della produzione dell’industria cinese forestale e delle praterie ha raggiunto quasi 11.000 miliardi di yuan (circa 1.600 miliardi di dollari USA), rivela il rapporto.
L’ecoturismo è rimasto popolare, registrando oltre 3 miliardi di viaggi nel 2025, si legge nel documento.
