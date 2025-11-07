PECHINO (CINA)(ITALPRESS/XINHUA) – Venerdì, durante un seminario di approfondimento sulla quarta sessione plenaria del 20mo Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese, a Pechino, è stato pubblicato un rapporto di think tank che illustra il piano di sviluppo economico e sociale della Cina per il periodo del 15mo Piano Quinquennale (2026-2030).

Intitolato “La fase cruciale verso la realizzazione sostanziale della modernizzazione cinese – Piano strategico per lo sviluppo economico e sociale della Cina nel periodo del 15mo Piano Quinquennale”, il rapporto è stato diffuso congiuntamente dai think tank nazionali di alto livello del Central Institute of Party History and Literature e dell’Agenzia di stampa Xinhua.

Il documento riassume i principali risultati ottenuti durante il periodo del 14mo Piano Quinquennale (2021-2025) e delinea le strategie per lo sviluppo economico e sociale nel periodo del 15mo Piano Quinquennale.

Il rapporto fornisce inoltre una visione complessiva dei principi fondamentali che guidano lo sviluppo economico e sociale della Cina, tra cui: il mantenimento della leadership complessiva del Partito, la centralità del popolo, la ricerca di uno sviluppo di alta qualità, l’approfondimento complessivo delle riforme, la promozione di un mercato efficiente e di un governo ben funzionante, e la garanzia di sviluppo e sicurezza in parallelo.

Secondo il rapporto, grazie ai suoi piani quinquennali sistematici e distintivi, la Cina contribuirà maggiormente con la propria forza per affrontare le sfide globali, in modo coerente con le esigenze interne e le aspirazioni del mondo.

