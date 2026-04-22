Cina rafforza monitoraggio sul campo per proteggere ecosistema delle praterie

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha istituito 167 stazioni nazionali di osservazione e ricerca sul campo in tutto il Paese per rafforzare la tutela delle praterie, ha riferito ieri a Pechino, nel corso di una conferenza stampa, una studiosa veterana del settore.

Queste stazioni svolgono un ruolo cruciale sia nella costruzione della civiltà ecologica cinese sia nella prevenzione e nel controllo delle grandi calamità, ha affermato Xin Xiaoping, direttrice della stazione nazionale di osservazione e ricerca sull’ecosistema delle praterie di Hulun Buir, nella Mongolia Interna della Cina settentrionale, durante la conferenza stampa organizzata dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato.

“Proprio come le mani percepiscono il caldo e il freddo, queste stazioni sono per noi avamposti che permettono di cogliere i cambiamenti degli ecosistemi”, ha dichiarato Xin.

Secondo la studiosa, decenni di monitoraggio ininterrotto nella sua stazione hanno prodotto oltre 20 milioni di dati, contribuendo a rimodellare la comprensione della biodiversità delle praterie di Hulun Buir. Nella struttura sono stati inoltre portati avanti numerosi progetti di ricerca per individuare le cause del degrado delle praterie e mettere a punto misure di ripristino mirate.

Inoltre, le stazioni fungono da aree dimostrative per le nuove tecnologie. Xin ha citato come esempio l’inaugurazione, lo scorso anno a Hulun Buir, del primo sistema al mondo integrato robot-UAV per il pascolo.

“Le stazioni sono luoghi di sperimentazione attraverso cui scienza e tecnologia possono tradursi in benefici concreti per gli allevatori”, ha affermato.

Il team di Xin ha inoltre promosso a Hulun Buir tecnologie per il ripristino delle praterie in un’area dimostrativa di oltre 100.000 mu, pari a circa 6.666,67 ettari, dove la resa dell’erba è aumentata da 2 a 6 volte.

Come ponte tra scienza e società, le stazioni hanno rappresentato anche una piattaforma aperta per centinaia di università e istituti di ricerca e formato numerosi laureati specializzati negli studi sulle praterie, oltre ad aver fornito consulenze e indicazioni a sostegno dell’elaborazione delle politiche, ha aggiunto.

(ITALPRESS).