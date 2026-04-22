“Uno spazio di democrazia”, dal 4 maggio a Venezia la Festa dell’Europa

VENEZIA (ITALPRESS) – Dal 4 al 31 maggio si terrà a Venezia la Festa dell’Europa 2026. Il titolo della quattordicesima edizione della manifestazione è “Uno spazio di democrazia” come segno della natura europeista della Città di Venezia e dei partner istituzionali che vi collaborano da sempre. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Comune di Venezia – Europe Direct, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo – Ufficio di Milano, Commissione Europea – Rappresentanza in Italia. La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l’Europa: il 5 maggio 1949, fondazione del Consiglio d’Europa attraverso il Trattato di Londra e il 9 maggio 1950, nascita dell’Unione europea con la “Dichiarazione Schuman” in occasione del discorso di Parigi. In onore di queste due date, dal 4 al 11 maggio, vestiranno europeo con una illuminazione a luce blu le facciate di Ca’ Farsetti, di Ca’ Loredan a Venezia, il Municipio di Mestre e la Torre Civica di Mestre.

Il programma 2026 offre un fitto calendario di iniziative volte a promuovere una cittadinanza europea consapevole: un intero mese di manifestazioni, mostre, dibattiti, momenti musicali e proiezioni, con circa 30 appuntamenti in agenda. Le attività sono pensate per un pubblico eterogeneo che include giovani, studenti, professionisti e l’intera cittadinanza. Il successo dell’iniziativa è reso possibile dalla collaborazione di oltre 30 partner, tra istituzioni e organizzazioni di rilievo locale, nazionale ed europeo. Il programma completo, con aggiornamenti e informazioni su tutti gli eventi, è consultabile sul sito internet del Comune di Venezia al link: www.comune.venezia.it/europedirect

– Foto Comune di Venezia –

(ITALPRESS).