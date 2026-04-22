Marocco, l’Ambasciatore Salzano alla chiusura del corso panafricano a Ben Guérir

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Ambasciatore d’Italia nel Regno del Marocco, Pasquale Salzano, è intervenuto oggi alla cerimonia di chiusura della terza edizione del High-Level Managerial Course on Renewable Energy and the Energy Transition, presso il campus della Mohammed VI Polytechnic University (UM6P) a Ben Guérir.

A margine della cerimonia, l’Ambasciatore ha avuto un incontro con il Presidente della UM6P, Hicham El Habti, nel corso del quale sono state approfondite le prospettive di collaborazione tra Italia e Marocco nei settori della formazione, della ricerca e dell’innovazione, con particolare riferimento alle filiere della transizione energetica. Promosso da Enel Foundation, RES4Africa Foundation e dalla stessa UM6P, il programma si inserisce nel quadro delle iniziative di cooperazione e formazione avanzata sostenute anche nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa.

Giunto alla sua terza edizione, il corso ha coinvolto 41 dirigenti e professionisti provenienti da 13 Paesi africani, contribuendo alla crescita di competenze manageriali e tecniche in un settore chiave per lo sviluppo del continente. Il percorso formativo integra dimensione accademica, esperienza industriale e dialogo tra istituzioni, configurandosi come un modello efficace di collaborazione tra attori pubblici e privati. L’iniziativa assume una valenza che va oltre la dimensione formativa, configurandosi come un investimento strategico nel capitale umano e come uno strumento concreto di rafforzamento delle reti professionali e istituzionali tra Africa ed Europa. In questa prospettiva, la formazione si conferma una leva essenziale per accompagnare la transizione energetica e sostenere modelli di sviluppo sostenibile e duraturo.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Salzano ha dichiarato: “La transizione energetica non è soltanto una questione di tecnologie o di investimenti. È prima di tutto una sfida di competenze, di visione e di capacità di governo dei processi. In questo quadro, il contributo di realtà come Enel Foundation e RES4Africa, insieme al mondo accademico, dimostra quanto sia decisivo costruire partenariati solidi e orientati al lungo periodo. Investire nella formazione significa creare le condizioni perché questa transizione sia reale, sostenibile e capace di generare sviluppo.”

In tale contesto, il Marocco si conferma come una piattaforma di riferimento per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per la formazione avanzata. Il polo di Ben Guérir rappresenta un punto di incontro tra ricerca, innovazione e formazione, con una forte proiezione verso il continente africano e un ruolo crescente nel collegare Europa, Mediterraneo e Africa subsahariana.

– Foto Ambasciata d’Italia in Marocco –

(ITALPRESS).