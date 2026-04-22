Sahara, l’Austria ribadisce il sostegno al piano di autonomia marocchino

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – L’Austria ha espresso oggi il proprio sostegno alla Risoluzione 2797 (2025) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, affermando che una “vera autonomia sotto sovranità marocchina potrebbe costituire una delle soluzioni più praticabili” alla controversia regionale sul Sahara. E’ quanto riferisce una nota emessa dal ministero degli Esteri del Marocco, precisando che la posizione è stata sancita in un comunicato congiunto adottato al termine dell’incontro svoltosi a Vienna tra la ministra austriaca per gli Affari europei e internazionali, Beate Meinl-Reisinger, e il suo omologo Nasser Bourita, in visita di lavoro in Austria.

Nel comunicato congiunto, sempre secondo la nota marocchina, l’Austria ha inoltre salutato l’adozione della Risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza, che sostiene pienamente gli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite e del suo Inviato personale per “facilitare e condurre i negoziati sulla base del piano di autonomia proposto dal Marocco, al fine di raggiungere una soluzione giusta, duratura e reciprocamente accettabile”. In tale contesto, l’Austria si è detta soddisfatta della “volontà del Marocco di chiarire come un’autonomia nell’ambito della sovranità marocchina potrebbe essere attuata”, si legge nel comunicato congiunto.

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