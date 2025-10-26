Cina: quattro industrie da oltre 140 mld dollari nel settore forestale e pascoli

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un rapporto presentato domenica alla sessione in corso del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo mostra che il settore forestale e dei pascoli della Cina ha sviluppato quattro industrie con un valore superiore a 1 trilione di yuan (circa 141 miliardi di dollari) ciascuna.

Il settore ha registrato una produzione totale di 10,5 trilioni di yuan nel 2024, formando quattro industrie portanti – la lavorazione del legno, l’economia forestale, il turismo forestale e l’under-forest economy, con tutte e quattro che hanno fatto registrare un valore di produzione superiore a 1 trilione di yuan, si legge nel rapporto.

Nonostante tali progressi, il documento ha rilevato che le basi dell’industria restano deboli, con un utilizzo limitato delle risorse e una produttività per unità relativamente bassa.

Il rapporto ha sollecitato sforzi per sviluppare un sistema moderno per l’industria forestale e dei pascoli, che comprenda lo sviluppo e la vendita di prodotti, l’eco-turismo, le attività di benessere in natura, l’educazione ambientale e altri servizi correlati.

Sul fronte delle politiche di sostegno, il rapporto ha sollecitato maggiori investimenti dal bilancio centrale nelle infrastrutture e nella costruzione di basi industriali nelle aree forestali, e un uso potenziato degli strumenti di finanza green per ampliare il sostegno creditizio a questo settore.

(ITALPRESS).