Cina: pubblicato rapporto di think tank “Economia delle Contee nella Nuova Era”

NANCHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La foto mostra copie del rapporto del think tank intitolato “Economia delle Contee nella Nuova Era”. Il rapporto è stato pubblicato venerdì dallo Xinhua Institute, un think tank nazionale affiliato all’Agenzia di Stampa Xinhua, durante il Belt and Road Forum for International Think Tank Cooperation tenutosi a Nanchino, capoluogo della provincia cinese orientale di Jiangsu.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
