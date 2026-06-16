HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto scattata da un drone mostra un agricoltore mentre utilizza un macchinario agricolo dotato del Sistema di navigazione satellitare BeiDou (BDS) in un campo di soia nella provincia nord-orientale cinese dell’Heilongjiang, il 15 giugno 2026. Le attività agricole estive sono ora in corso in tutta la provincia. Vengono usati vari tipi di macchine e attrezzature agricole moderne, fornendo un solido sostegno al miglioramento dell’efficienza della produzione agricola e all’aumento della produzione cerealicola. La provincia ha realizzato un sistema di monitoraggio intelligente “spazio-aria-terra”, che consente un monitoraggio multidimensionale, 24 ore su 24, della crescita delle colture, dell’umidità del suolo e della diffusione di parassiti e malattie. Il tasso complessivo di meccanizzazione per l’aratura, la semina e la raccolta delle colture nell’Heilongjiang ha raggiunto il 99,28% e il suo parco di macchinari agricoli intelligenti si attesta a 676.000 unità.

-Foto Xinhua-

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