Cina: pubblicato libro blu su innovazione e sviluppo sci-tech di industrie del futuro

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli Istituti di scienza e sviluppo dell’Accademia cinese delle scienze (CASISD) ieri hanno pubblicato un libro blu sull’innovazione scientifica e tecnologica e sullo sviluppo delle industrie del futuro, fornendo supporto decisionale a diversi settori per cogliere le tecnologie d’avanguardia e pianificare lo sviluppo futuro.

Redatto da un gruppo di ricerca dei CASISD, il libro blu delinea roadmap tecnologiche, scenari competitivi e percorsi di industrializzazione in 12 settori chiave, tra cui intelligenza artificiale generale, intelligenza incarnata, informazione quantistica, biomanifattura ed energia da fusione. Propone inoltre un quadro generale per promuovere lo sviluppo di alta qualità delle industrie cinesi del futuro.

Secondo il gruppo di ricerca, lo sviluppo delle industrie del futuro è caratterizzato da non linearità e proprietà emergenti, e richiede progressi coordinati nella ricerca di base, nelle scoperte tecnologiche, nel sostegno dei capitali e nell’innovazione istituzionale.

Pan Jiaofeng, presidente dei CASISD, ha affermato che si sta intensificando una nuova ondata di rivoluzione tecnologica e trasformazione industriale, con l’innovazione scientifica e tecnologica a livello globale entrata in una fase attiva e intensa.

(ITALPRESS).