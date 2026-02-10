Cina: pubblicato libro bianco sugli sforzi di Hong Kong nella tutela della sicurezza nazionale nel quadro del principio “Un Paese, due sistemi”

PECHINO (CINA) (XINHUA) – L’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato della Cina martedì ha pubblicato un libro bianco intitolato “Hong Kong: tutelare la sicurezza nazionale della Cina nel quadro del principio ‘Un Paese, due sistemi'”.
Composto da cinque sezioni, oltre a una prefazione e a una conclusione, il volume illustra “la lotta incessante per la tutela della sicurezza nazionale a Hong Kong” e “la responsabilità fondamentale del governo centrale nelle questioni di sicurezza nazionale che riguardano Hong Kong”.
Il documento espone inoltre i risultati conseguiti dalla Regione amministrativa speciale di Hong Kong “nell’adempiere alla propria responsabilità costituzionale per la tutela della sicurezza nazionale, la sua transizione dal disordine alla stabilità e alla prosperità, nonché gli sforzi per creare una sicurezza ad alto standard a sostegno di uno sviluppo di alta qualità della politica ‘Un Paese, due sistemi'”.
