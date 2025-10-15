MUDANJIANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una foto aerea scattata con un drone il 14 ottobre 2025 mostra una scena di raccolto al tramonto nella città di Jiamusi, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. La raccolta autunnale nello Heilongjiang, principale produttore di cereali della Cina, è in pieno svolgimento. Al 14 ottobre, lo Heilongjiang ha completato la mietitura di circa 153,60 milioni di mu (pari a 10,24 milioni di ettari) di colture cerealicole autunnali, pari ad oltre il 60% del totale.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
