Cina: prorogata sospensione tariffaria su prodotti importati da Stati Uniti

PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – La Cina continuerà a sospendere per un anno la tariffa aggiuntiva del 24% sulle importazioni provenienti dagli Stati Uniti, mantenendo invece in vigore l’aliquota del 10%, secondo quanto annunciato mercoledì dalla Commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato. La Commissione ha affermato che l’adeguamento scatterà a partire dalle ore 13:01 del 10 novembre 2025. La misura mira a dare attuazione ai risultati e all’intesa raggiunti nei colloqui economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti, ha aggiunto la commissione.

(ITALPRESS).