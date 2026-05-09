Cina: la rivoluzione dell’agricoltura intelligente nei campi di cotone dello Xinjiang

URUMQI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quanti ettari di cotone possono coltivare due persone? Nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro, Ai Haipeng e Ling Lei, entrambi nati negli anni ’90, hanno una risposta sorprendente: 200 ettari.

I due giovani hanno completamente meccanizzato il loro campo di cotone nella contea di Yuli, ai margini del deserto del Taklimakan, coprendo ogni fase, dall’aratura alla raccolta fino all’irrigazione.

“Possiamo controllare tutto dai nostri telefoni e gestire l’azienda agricola in qualsiasi momento”, ha detto Ai. “Sembra di giocare a un videogioco”.

Il progetto “super cotton field” mostra come lo Xinjiang stia trasformando la propria agricoltura. Le tecnologie digitali stanno rimodellando l’agricoltura tradizionale e accelerando lo sviluppo agricolo nella regione.

TRASFORMAZIONE INTELLIGENTE

Il progetto “super cotton field” è iniziato nel 2021, quando XAG, un produttore di robot agritech con sede nell’hub tecnologico di Guangzhou, nella Cina meridionale, ha deciso di costruire una fattoria senza personale nello Xinjiang per sviluppare un modello intelligente replicabile. L’azienda ha affidato ad Ai e Ling la gestione di 200 ettari di cotone.

I due hanno constatato che la semina primaverile e il raccolto autunnale nello Xinjiang erano già in gran parte meccanizzati, con droni e altre apparecchiature intelligenti sempre più comuni di anno in anno. La parte della coltivazione del cotone che richiedeva più manodopera era l’irrigazione.

Così, nel primo anno, hanno installato valvole intelligenti cablate per controllare l’irrigazione da remoto, salvo poi scoprire che i cavi interrati erano soggetti a cortocircuiti. “Quell’anno o stavamo riparando valvole o eravamo in viaggio per ripararle”, ha ricordato Ling.

Nei due anni successivi, sono passati a valvole intelligenti wireless e hanno adottato anche una tecnica di “semina congiunta cotone-grano” per proteggere le giovani piantine dal vento.

Con il sostegno del team tecnologico dell’azienda, i due nel 2024 sono passati a un hub di irrigazione intelligente, rendendo il sistema più stabile. Hanno inoltre fatto sviluppare un’app per smartphone, così che oggi la maggior parte del lavoro agricolo possa essere svolta semplicemente con un telefono.

Nel 2024, la loro resa media di cotone grezzo è salita da 3.810 kg per ettaro nel 2021 a 7.935 kg per ettaro, con il cotone premium oltre il 96%, un livello di vertice nazionale.

“Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo della prima fase, l’automazione, e la fase successiva è l’intelligenza”, ha detto Ai, aggiungendo che il team prevede di utilizzare l’IA in modo più ampio per ridurre ulteriormente il lavoro manuale.

Il loro successo ha rapidamente attirato agricoltori da tutta la regione, arrivati per apprendere le loro pratiche avanzate. A fine 2025, il loro modello di gestione era stato esteso a oltre 133.000 ettari in tutto lo Xinjiang.

Sulla scia di questo slancio, Ai e Ling hanno promosso il modello di gestione “super cotton field” e formato persone in tutta la Cina. Nel frattempo, XAG ha portato le sue moderne apparecchiature agricole e i suoi sistemi di coltivazione in quasi 70 Paesi e regioni del mondo. Oltre al cotone, la tecnologia e il modello sono stati adattati anche ad altre colture, tra cui riso, mais, agrumi e soia.

LA MECCANIZZAZIONE PRENDE IL SOPRAVVENTO

Lo Xinjiang rappresenta oltre il 90% della produzione cinese di cotone. Nel 2025, la produzione di cotone della regione ha superato per la prima volta i 6 milioni di tonnellate, raggiungendo 6,17 milioni di tonnellate, pari al 92,8% del totale nazionale.

Negli ultimi anni, i progressi nella tecnologia agricola sono diventati un aiuto fondamentale per gli agricoltori dello Xinjiang. La meccanizzazione e le strutture intelligenti sono ora ampiamente utilizzate dalla semina alla raccolta.

Il passaggio alle macchine è iniziato negli anni ’90, quando la regione ha introdotto mietitrici importate e aumentato gradualmente la superficie di cotone raccolta meccanicamente.

Dall’inizio di questo secolo, i costi della raccolta del cotone sono aumentati bruscamente, mentre una crescente carenza di lavoratori stagionali lasciava il cotone a marcire nei campi, costringendo gli agricoltori a rivolgersi alle macchine.

Negli anni ’90, meno del 5% del cotone dello Xinjiang veniva raccolto meccanicamente. Oggi, questa quota ha superato il 90%, e la meccanizzazione complessiva nella coltivazione del cotone ha superato il 97%.

La semina e la raccolta meccanizzate con l’uso della navigazione satellitare BeiDou, insieme ai trattamenti delle colture tramite droni, sono ormai pratiche comuni per la coltivazione del cotone nello Xinjiang.

Questa tendenza è in linea con il 15esimo Piano quinquennale della Cina (2026-2030), che chiede un sostegno digitale e intelligente a tutto campo per sviluppare vari settori, tra cui l’agricoltura intelligente.

Influenzato dal progetto “super cotton field”, l’agricoltore Chen Xiujian, della contea di Yuli, ha riconvertito i suoi campi di cotone da 333 ettari con le stesse valvole intelligenti. In soli due anni, la sua forza lavoro è scesa da 25 a 13 persone.

Il 38enne ha affermato che la tecnologia agricola intelligente ha reso i giovani come lui più propensi a restare e lavorare la terra.

“Un tempo odiavo faticare nei campi. Ora sta diventando interessante”, ha detto.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).