Cina: produzione estiva di cereali supera i 150 milioni di tonnellate

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La produzione estiva di cereali in Cina ha raggiunto quest’anno il livello record di 150,75 milioni di tonnellate, superando per la prima volta la soglia dei 150 milioni. Lo ha riferito ieri il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali.

Finora il Paese ha sviluppato complessivamente oltre 66,7 milioni di ettari di terreni agricoli ad alto standard, il che ha consentito di ottenere diversi raccolti record consecutivi, ha dichiarato il vice ministro dell’Agricoltura e degli Affari Rurali Zhang Xingwang durante una conferenza stampa.

Nel 2026 la superficie destinata alle colture autunnali in Cina è aumentata leggermente, ponendo solide basi per un altro raccolto abbondante, ha affermato Zhang.

Nel primo semestre dell’anno, la Cina ha inoltre intensificato gli sforzi per rilanciare la propria industria sementiera. Le varietà coltivate a livello nazionale rappresentano ora oltre il 95% della superficie coltivata complessiva.

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(ITALPRESS).