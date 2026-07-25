Cina: State Grid, investimenti in immobilizzazioni +310 mld yuan a gen-giu

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La State Grid Corporation of China, la più grande azienda di servizi pubblici al mondo, ha realizzato investimenti in immobilizzazioni per oltre 310 miliardi di yuan (circa 45,63 miliardi di dollari) nel primo semestre del 2026, in aumento del 12,6% su base annua. Lo ha riferito ieri la società.

Gli investimenti hanno sostenuto l’espansione delle reti di trasmissione elettrica, il potenziamento delle reti urbane e rurali e l’integrazione delle energie rinnovabili.

Nel periodo, diversi importanti progetti di trasmissione basati sulla tecnologia a tensione ultra-alta su lunghe distanze sono entrati in funzione o hanno iniziato i lavori di costruzione. La società ha inoltre continuato a essere leader mondiale nello sviluppo dell’accumulo mediante pompaggio, con 76 centrali di questo tipo in funzione o in costruzione, mentre la capacità installata complessiva sotto la sua gestione ha superato 95 milioni di chilowatt.

Nel primo semestre, la capacità eolica e solare complessiva collegata alla rete nelle aree servite dalla società ha raggiunto 1,55 miliardi di chilowatt.

Le transazioni di energia elettrica basate sul mercato nelle aree servite dalla State Grid sono ammontate a 3.480 miliardi di chilowattora nel primo semestre del 2026, in aumento del 25,6% su base annua. Nello stesso periodo, gli scambi interprovinciali di elettricità verde sono cresciuti del 23%, raggiungendo 64,1 miliardi di chilowattora.

Dall’inizio del periodo estivo di picco della domanda, il carico elettrico nelle aree servite dalla società ha raggiunto per due volte livelli record, con un picco di 1,27 miliardi di chilowatt. In particolare, la società ha intensificato i trasferimenti interregionali di energia elettrica e la risposta alle emergenze per contribuire a garantire forniture elettriche affidabili.

Secondo un rapporto pubblicato dall’Amministrazione nazionale dell’energia, la Cina ha costruito il più grande sistema di approvvigionamento elettrico al mondo. Nel 2025, il consumo totale di elettricità del Paese ha raggiunto i 10.370 miliardi di chilowattora, superando per la prima volta la soglia dei 10.000 miliardi, mentre il numero di utenti industriali e residenziali si è avvicinato a 800 milioni, il dato più alto a livello globale. Anche la capacità di approvvigionamento elettrico e i livelli dei servizi in Cina figurano tra i più avanzati al mondo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).