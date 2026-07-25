Cina: siti dell’industria artigianale della porcellana di Jingdezhen entrano nella lista UNESCO

BUSAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) ha inserito sabato i siti dell’industria artigianale della porcellana di Jingdezhen, in Cina, nella Lista del Patrimonio mondiale, durante la 48esima sessione del Comitato del Patrimonio mondiale, tenutasi a Busan, in Corea del Sud.

Con questa iscrizione, il numero complessivo dei siti Patrimonio mondiale in Cina sale a 61.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).

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