Cina: investimenti e consumi nelle aree rurali in costante crescita a gen-giu

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli investimenti e i consumi nelle aree rurali della Cina hanno registrato una solida crescita nel primo semestre del 2026. Lo ha riferito ieri il ministero dell’Agricoltura e degli Affari Rurali.

Gli investimenti in immobilizzazioni nel settore primario hanno raggiunto i 460 miliardi di yuan (circa 67,71 miliardi di dollari), in aumento dello 0,9% su base annua, mentre il valore aggiunto del settore primario è cresciuto del 3,7% nello stesso periodo, ha dichiarato il vice ministro dell’Agricoltura e degli Affari Rurali Zhang Xingwang durante una conferenza stampa.

Le vendite al dettaglio dei beni di consumo nelle aree rurali sono ammontate a 3.320 miliardi di yuan, con un aumento del 2,5% rispetto all’anno precedente, superando di 1,3 punti percentuali la crescita delle vendite al dettaglio nelle aree urbane, un chiaro segnale del fatto che il potenziale dei consumi rurali rimane considerevole.

“La resilienza dei consumi rurali è diventata sempre più evidente, affermandosi come una forza chiave per l’espansione della domanda interna”, ha dichiarato Zhang.

Nei primi sei mesi del 2026, le importazioni e le esportazioni agricole complessive della Cina sono ammontate a 163,78 miliardi di dollari, in aumento del 10,8% su base annua.

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(ITALPRESS).