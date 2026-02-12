Cina: primo ministro chiede spinta nell’innovazione e nell’applicazione dell’AI

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo ministro cinese Li Qiang ha chiesto mercoledì una spinta nell’innovazione tecnologica, nella crescita industriale e nell’applicazione dell’intelligenza artificiale per promuovere nuove forze produttive di qualità e favorire lo sviluppo.

Il premier lo ha affermato nel corso una sessione di studio di gruppo del Consiglio di Stato da lui presieduta, incentrata sullo sviluppo dell’AI.

“La Cina deve comprendere con precisione le tendenze di sviluppo dell’AI”, ha affermato Li, incoraggiando progressi lungo l’intera catena e un’ampia implementazione in diversi scenari per liberare in modo migliore il potenziale della tecnologia.

Li ha sollecitato sforzi per elaborare strategie lungimiranti per nuove tecnologie e percorsi, promuovere applicazioni su larga scala e commerciali, coordinare meglio risorse chiave che vanno dai dati alla potenza di calcolo e alla fornitura di elettricità, ampliare lo scambio tecnologico internazionale e rafforzare la governance dell’AI con miglioramenti alle leggi, ai quadri politici, agli standard applicativi e alle linee guida etiche.

Inoltre, la Cina dovrebbe costruire un ambiente aperto e inclusivo e coltivare un bacino più ampio di talenti polivalenti, ha affermato Li.

Zhou Bowen, responsabile del Laboratorio di Intelligenza Artificiale di Shanghai, ha tenuto una relazione durante nel corso della stessa sessione sessione. Ai lavori hanno partecipato anche i vicepremier Ding Xuexiang e Zhang Guoqing, insieme al consigliere di Stato Wu Zhenglong.

(ITALPRESS).