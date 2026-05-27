Cina: prima astronauta di Hong Kong a bordo della stazione spaziale Tiangong

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La presenza della prima astronauta originaria di Hong Kong a bordo della stazione spaziale Tiangong, dopo il riuscito lancio della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-23, rappresenta un risultato concreto dell’applicazione del principio “un Paese, due sistemi”, ha dichiarato oggi la portavoce del ministero cinese degli Esteri Mao Ning.
Secondo quanto riportato dai media, Li Jiaying (in cantonese Lai Ka-ying), originaria di Hong Kong, è entrata nella storia come primo membro del quarto gruppo di astronauti cinesi a partecipare a una missione in orbita, nonché prima specialista di carico utile di sesso femminile proveniente dalle regioni amministrative speciali di Hong Kong (HKSAR) e Macao a prendere parte a un programma spaziale nazionale con equipaggio.
(ITALPRESS).